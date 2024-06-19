Педиатр Сайфулина объяснила, как можно подорвать доверие ребенка

«Во-первых, если вы не выполняете обещанного, то ребенок может сделать вывод, что ваше слово не имеет веса. Во-вторых, если к родителю приходит ребенок и просит поддержки, а его вместо этого делают виноватым, то ему не захочется больше открывать свои переживания», – сказала Сайфулина.

Она добавила, что детям очень важно ощущать стабильность и предсказуемость в поведении родителей. Если родители говорят: не пользоваться гаджетами и не смотреть телевизор после 22:00, то менять правила нельзя и нельзя разрешать это делать даже в редких случаях.

«Бывает, что родители в семье не доверяют друг другу, царят недопонимание и конфликты. В такой среде ребенок не будет открытым. Некоторые родители не проявляют уважения к детям. Они используют фразы вроде «вырастешь — поймешь», «мал еще» не думая, что дети не всегда понимают причины поступков взрослых и с ними надо беседовать», – пояснила специалист.

Врач отметила, что все родители хотят только самого лучшего для детей. Однако некоторым проще отвергать новые интересы ребенка, так как они не соответствуют их ожиданиям или ожиданиям бабушек и дедушек.