Педагогов Воскресенской детской школы искусств поздравили с праздниками

8 октября в Воскресенской детской школе искусств царила особая атмосфера. В этот день в концертном зале ДШИ «Элегия» педагогов поздравляли с Международным днем музыки и Днем учителя, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Со словами искренней благодарности за неоценимый вклад в культурное развитие нашего округа к преподавателям и концертмейстерам обратились заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева, начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина и директор МУДО «Воскресенская детская школа искусств» Евгений Шапошников.

Концерт стал блестящим подтверждением того, что преподаватели являются еще и вдохновенными исполнителями. Со сцены прозвучали образцы вокальной и инструментальной музыки, исполненные соло и в составе ансамбля.

В фойе ДШИ «Элегия» экспонировалась выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства и преподавателей школы искусств, посвященная юбилею Сергея Есенина и Дню учителя.

Этот октябрьский вечер позволил каждому ощутить свою причастность к прекрасному миру музыки и творчества. Работа и профессионализм воскресенских педагогов были отмечена заслуженными наградами.

