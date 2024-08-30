Педагогов Орехово-Зуева наградили на августовском педагогическом форуме

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В Орехово-Зуевском городском округе на базе МУК КДЦ «Зимний театр» прошел окружной Августовский педагогический форум, посвященный теме «Педагогический код: идеи, результаты, приоритеты», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Педагоги 17-й школы были отмечены благодарностями за их нелегкий труд и патриотическую работу в школах и детских садах.

Воспитатель Любовь Цыганкова награждена Почетной грамотой Министерства образования Московской области. Учитель начальных классов Лариса Мерщиева была награждена Почетной грамотой администрации Орехово-Зуевского городского округа.

Учитель информатики Валентина Шимина награждена Почетной грамотой Московской областной думы.

«Поздравляем наших коллег с заслуженной наградой! Желаем им дальнейшего развития и успехов в образовании», — сказал представитель школы.

В пресс-службе ведомства добавили, что школа № 17 — одна из пяти школ из Орехово-Зуевского округа, которая вошла в топ-100 лучших школ Московской области. Это доказательство высокого профессионализма и преданности своему делу всех сотрудников школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.