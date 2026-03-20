Педагогов и учащихся Подмосковья пригласили к премии «Разговоры о важном»

Прием заявок на вторую Всероссийскую премию «Разговоры о важном» стартовал в России. К участию приглашают педагогов школ и колледжей Подмосковья, а также школьников и студентов, сообщили в регионе. Заявки принимают до 12 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Первый, заочный этап заявочной кампании уже начался. Премию организуют министерство просвещения Российской Федерации и Институт изучения детства, семьи и воспитания. В 2025 году награду вручили впервые, а в 2026 году к участию допустили не только педагогов, но и учащихся.

Для школьников и студентов колледжей открыта номинация «Лучший видеоанонс от обучающихся». Участникам предлагают записать короткий анонс к одной из тем занятий 2025/26 учебного года, зарегистрироваться на сайте премии и отправить работу до 12 апреля 2026 года. Автор самого творческого и содержательного ролика сможет принять участие в создании выпусков в 2026/27 учебном году.

Для педагогов, советников директоров по воспитанию и кураторов групп предусмотрена номинация «Создавая важный разговор» с тремя подноминациями, в каждой из которых выберут по три победителя. Также совместно с Движением Первых определят самый активный регион и школьную команду по итогам постразговора.

Победителей в ряде номинаций выберут путем народного голосования, которое пройдет с 4 по 22 мая 2026 года. Церемония награждения состоится в Москве в рамках празднования Дня защиты детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.