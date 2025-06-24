Педагогов Богородского округа наградили в Национальном центре «Россия»

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На мероприятии, которое прошло в Национальном центре «Россия», отметили муниципальных координаторов, советников по воспитанию, учителей начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений за высокий профессионализм и значимый вклад в развитие воспитательных инициатив региона.

Заместитель министра образования МО Лариса Олеговна Сулима и заместитель директора ФГБУ «Росдетцентр» Антон Геннадьевич Пустовалов подвели итоги реализации программ «Навигаторы детства», «Орлята России» и «Орлята-дошколята». Среди награжденных были и представители образования Богородского округа.

Почетные Благодарственные письма были вручены: муниципальному координатору проекта «Навигаторы детства», методисту МБОУ ДО ЦОДВ Жуйковой Т.В., советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями МБОУ ЦО № 30 Малеевой В.В., учителю начальных классов МБОУ ЦО № 28 Старостенко Т.А., учителю начальных классов МБОУ ЦО № 21 Никулиной А.О., воспитателю МБОУ ЦО № 30 Даменцевой Е.А.

С благодарственным словом выступил заместитель директора ФГБУ «Росдетцентр» Антон Пустовалов, отметив, что советники по воспитанию становятся настоящими лидерами в создании воспитательных пространств, объединяя педагогов, родителей и детей, помогая каждому ребёнку раскрыть свой потенциал и найти индивидуальный путь развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.