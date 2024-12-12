Педагогический интенсив прошел в Раменском колледже
Фото - © Раменский колледж
В Раменском колледже прошел межрегиональный педагогический интенсив «Лучшие практики взаимодействия ПОО с предприятиями реального сектора экономики». Представители ПОО из Московской области и других регионов России приняли участие в мероприятии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Директор колледжа Кузеева Н.А. поприветствовала посетителей, рассказав о том, как эффективно взаимодействовать между ПОО и предприятиями реального сектора экономики.
Среди почетных гостей мероприятия — партнеры-работодатели АО «РПЗ», АО «РПКБ» и депутат Московской областной думы Чистюхин И. В.
После официальной части, для всех желающих была проведена экскурсия по современным лабораториям колледжа, где педагоги, являющиеся победителями и призерами Всероссийских конкурсов профессионального мастерства, провели открытые уроки.
Также для гостей провели мастер-классы по направлениям:
- «Виртуальное небо» (управление дронами VR),
- «Электронные чудеса»,
- «Мехатроника в действии: построй будущее с автоматикой».
В завершении встречи участники обменялись мнениями и получили подарки, которые были изготовлены в лабораториях колледжа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.