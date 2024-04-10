Педагогические династии Подмосковья встретились с министром просвещения РФ

В рамках проекта министерства просвещения РФ совместно с государственным университетом просвещения издан печатный альманах, в котором собраны истории более 600 педагогических семей, насчитывающих три и более поколения педагогов. В торжественной обстановке министр просвещения Сергей Кравцов и замминистра Анастасия Зырянова побеседовали с представителями учительских семей, а также вручили им альманахи, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Московскую область на церемонии представляли две семьи: Ипатовы и Кочетыговы, которые являются коллегами и преподавателями в Губернском колледже Серпухова.

Династия Ипатовых зародилась в начале 30-х годов прошлого столетия, когда Серафима Ипатова была направлена в Серпухов и стала директором начальной школы. Педагогический стаж династии составляет более 180 лет.

Династия Головлевых-Кочетыговых насчитывает уже три поколения учителей, две ветви одной семьи. Общий стаж династии превышает 230 лет. Внук родоначальницы династии Сергей Кочетыгов работает преподавателем иностранного языка в Губернском колледже Серпухова. Там же преподает русский язык и литературу его жена Анна Кочетыгова.

На мероприятии также присутствовали учителя из Москвы, Твери и Пскова. А старейшая династия России — Тагировых, общий педагогический стаж которой составляет более 2 тыс. лет, присоединилась по видеосвязи.

В рамках мероприятия представители министерства и педагоги обсудили важность семьи, необходимость сохранения традиций, поделились методиками патриотического воспитания детей и обсудили насущные вопросы, связанные со школой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.