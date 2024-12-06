Педагоги Зарайска стали победителями Московского областного фестиваля-конкурса

В рамках мероприятия, проходившего на базе МБУ ДО «Центральная детская школа искусств «Гармония» в Наро-Фоминском городском округе, педагоги из Зарайска проявили высокий профессионализм и творческий потенциал.

По итогам протокола жюри, ансамбль преподавателей «Детской школы искусств им. А. С. Голубкиной», в состав которого вошли: А. О. Бодрова, М. О. Шабаева, О. А. Обатуров, А. С. Уткина и С. Ю. Тысячникова, был удостоен первой степени.

«Эта невероятная победа стала результатом упорного труда, творческого поиска и стремления к совершенству. Мы от всего сердца поздравляем наших талантливых музыкантов с заслуженной наградой! Мы убеждены, что эта победа станет дополнительным стимулом для новых свершений. Желаем нашим педагогам не останавливаться на достигнутом, продолжать развиваться и стремиться к новым горизонтам! Вперед, к новым творческим достижениям!» — добавили в пресс-службе администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.