Педагоги Солнечногорска обсудили применение ИИ в образовании

Ежегодная августовская педагогическая конференция прошла в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. На ней подвели итоги системы образования за прошедший учебный год, наметили планы и перспективы на предстоящий. Участие приняли порядка 360 педагогов и руководителей образовательных учреждений городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

После приветственного слова состоялась церемония награждения. Лучших директоров, учителей и воспитателей отметили грамотами министерства образования региона, совета депутатов городского округа, дипломами управления образования администрации. Их поощрили за многолетний труд, воспитание детей, победы на муниципальных, региональных и федеральных этапах конкурсов. Отдельно чествовали молодых специалистов.

В пленарной части одной из главных тем стало использование искусственного интеллекта.

«Мы по праву гордимся теми итогами, с которыми мы завершили учебный год. Но впереди новые вызовы, и среди них самый основной — искусственный интеллект. Это один из инструментов, который мы будем использовать, но стоит помнить, что душа, сердце, тепло — это наши учителя и воспитатели», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В 2025 году формат проведения педконференции в Солнечногорске был расширен: она длится три дня вместо привычного одного и помимо пленарного заседания включает региональный «Педагогический автобус» с тренингами, мастер-классами и обменом опытом с лучшими представителями профессии Московской области, а также педагогические советы на уровне школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.