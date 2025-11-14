Педагоги Шатурского энергетического техникума вошли в тройку лидеров регионального конкурса профмастерства

Ежегодный региональный конкурс профессионального мастерства молодых педагогов и их наставников «Педагогический дуэт — 2025» прошел на базе Колледжа Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.

В конкурсном соревновании свои профессиональные таланты раскрыли тандемы молодых педагогов и их наставников. Четыре конкурсных испытания: «Мы — команда», «Знатоки ФГОС», «Педагогическая задача» и «Единение опыта и единство мысли» требовалось преодолеть участникам. Молодые педагоги и их наставники могли обменяться опытом, поделиться своим профессионализмом с коллегами, а также проявить свой талант. В этом году участниками конкурса стали 16 команд из профессиональных образовательных организаций Московской области.

Команда Шатурского энергетического техникума «Мост поколений» успешно прошла все конкурсные испытания, показав блестящую и слаженную работу. Высокий уровень мастерства и любовь к профессии продемонстрировали педагоги Татьяна Ивановна Смирнова и Олег Игоревич Шаршов.

Преподаватели заняли третье место в региональном конкурсе профессионального мастерства «Педагогический дуэт — 2025».

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.