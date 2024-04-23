Педагоги Раменского вышли в финал областных профессиональных конкурсов

Воспитатель Раменской СОШ № 5 Ольга Мигунова вышла в финал регионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2024». Она представит Раменский городской округ в III туре. Конкурс проводит министерство образования Московской области. Победители станут известны в ближайшее время, сообщила пресс-служба администрации Раменского городскго округа.

Также в финальный этап областного конкурса «Учитель года Подмосковья — 2024» вышла педагог из Раменского — учитель технологии гимназии № 2 Ульяна Иванова. Она вошла в число 15 финалистов по итогам первого тура, которые набрали наибольшее количество баллов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования. Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят – проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».