Педагоги Подмосковья стали призерами Всероссийского конкурса допобразования

В Новосибирске завершился финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество участников — 493 человека из 85 регионов страны. В очный финал вышли 100 лучших педагогов, среди которых оказались 8 представителей Московской области, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Четыре педагога из Подмосковья стали призерами конкурса. Татьяна Малышева, педагог школы «Содружество» из городского округа Клин, награждена дипломом 2-й степени в номинации «Техническая направленность». В номинации «Туристско-краеведческая направленность» дипломом 3-й степени отмечена Татьяна Садыкова из школы № 14 городского округа Долгопрудный.

Светлана Кузичкина из школы № 15 городского округа Красногорск заняла 3-е место в номинации «Наставничество в дополнительном образовании». Также 3-е место в номинации «Профессиональный дебют» получила Татьяна Обухова из лицея № 4 городского округа Красногорск.

Жюри конкурса, состоящее из ведущих экспертов в области образования и профильных сообществ, оценивало участников по нескольким критериям, включая методическую точность, безопасность, владение современными технологиями и индивидуальный воспитательный подход. Особое внимание было уделено интеграции дополнительного образования со школьными уроками и проектами, а также поддержке детей с особыми образовательными потребностями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.