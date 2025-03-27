Педагоги Подмосковья смогут оценить уровень знаний учеников по информатике

С 31 марта по 30 апреля педагоги Московской области могут проверить уровень знаний по информатике у учеников 5-11 классов и студентов средних профессиональных образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Прохождение диагностики займет 40-45 минут. С ее помощью учителя смогут проверить уровень знаний учеников и при необходимости скорректировать учебные планы. Решать задания ребята могут в произвольном порядке на компьютерах или мобильных устройствах.

Чтобы принять участие в диагностике, необходимо зарегистрироваться на образовательной платформе «Яндекс. Учебник» как учитель, создать класс и добавить в него учеников, а после раздать ученикам логины и пароли. С 31 марта по 30 апреля учащимся будут доступны тесты в личных кабинетах. Задания появятся автоматически отдельным предметом «Проекты». Учителя получат промежуточный отчет дважды за диагностику, а итоговые результаты будут доступны на платформе после 30 апреля.

Узнать подробности можно на сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.