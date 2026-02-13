Педагоги Подмосковья обсудили сотрудничество школы и семьи на онлайн-конференции

В Подмосковье 12 февраля прошла Всероссийская онлайн-конференция Учи.ру, на которой педагоги и эксперты обсудили эффективное взаимодействие школы и семьи, а также внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

12 февраля состоялась Всероссийская онлайн-конференция Учи.ру для педагогов «Вместе сильнее: секреты сотрудничества педагогов, родителей и детей». Участники обсудили, как выстраивать партнерские отношения между школой и семьей, учитывать потребности родителей и создавать комфортные условия для обучения детей.

На мероприятии эксперты рассмотрели ответственность и ожидания педагогов, родителей и учеников, а также поделились практиками взаимодействия в новых условиях. Особое внимание уделили применению искусственного интеллекта в образовании и его влиянию на учебный процесс. В Подмосковье реализуются проекты по поддержке родительских комитетов, развитию единой воспитательной повестки и запуску просветительских инициатив.

В рамках конференции прошел открытый микрофон, где обсуждалась роль школы между интересами семьи и требованиями системы образования. Эксперты предложили рекомендации по решению сложных ситуаций в работе учителей. Трансляции конференции доступны в личном кабинете учителя на Учи.ру и в сообществе Учи.ру во ВКонтакте.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.