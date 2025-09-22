Педагоги Подмосковья обсудили инновационные подходы в сфере допобразования

На базе школы № 15 городского округа Красногорск состоялся семинар-тренинг для педагогов дополнительного образования, участников Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» и методистов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Модератором мероприятия выступила Лариса Львова, советник по методическому обеспечению Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», кандидат педагогических наук и почетный работник среднего профессионального образования РФ. Она рассказала присутствующим об общей конструкции федерального этапа конкурса «Сердце отдаю детям» и ее особенностях.

В ходе семинара педагоги обсудили развитие ключевых компетенций, необходимых для успешной реализации инновационных подходов в дополнительном образовании детей, а также вопросы интеграции направлений деятельности «Движения Первых» и направленностей дополнительного образования. Участники также решали педагогическое троеборье, анализировали видеофрагмент в воспитательном ключе, работали в группах над созданием педагогического проекта и его защитой.

Организаторы отметили, что обмен опытом и идеями способствовал расширению профессионального кругозора и повышению уровня квалификации педагогов. Мероприятие прошло в конструктивной атмосфере, вдохновляя участников на дальнейшее развитие в профессиональной деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.