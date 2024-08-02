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Педагоги Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе «Финансовая перемена»

Федеральный методический центр по финансовой грамотности ВШЭ вместе с Минфином России и Центральным банком проводит Всероссийский конкурс для педагогов «Финансовая перемена», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Этот конкурс направлен на реализацию проекта «Новая финансовая культура (Мои Финансы: просто о сложном)», который помогает улучшить финансовую грамотность в образовательных учреждениях.

Конкурс проводится для выявления профессиональных возможностей учителей в современных условиях образования, расширения пространства для обмена опытом, а также поддержки инициатив активных педагогов, работающих над вопросами финансовой грамотности в России.

Участвовать могут педагоги из детских садов, школ, колледжей и кружков, реализующие программу по финансовой грамотности в своей профессиональной деятельности.

Региональный этап стартует 9 сентября 2024 года. Победители регионального этапа примут участие в федеральном этапе в 2025 году. Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами, ценными подарками, станут участниками федеральных научно-методических мероприятий по финансовой грамотности.

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.