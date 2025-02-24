Педагоги ОБЗР из Подмосковья повысили свою квалификацию в центре «Авангард»

17-19 и 20–22 февраля на базе учебно-методического центра «Авангард» прошли курсы повышения квалификации по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» для педагогов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе занятий участники изучили основы военной подготовки, включая разборку и сборку оружия, тактику и строевую подготовку. Программа также предусматривала обучение по оказанию первой помощи в экстремальных ситуациях и практические занятия по ориентированию на местности с использованием карты, компаса и современных навигационных технологий. Особое внимание было уделено методике преподавания предмета «Основы безопасности и защиты Родины».

Школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) — это расширенная версия прежнего ОБЖ. Теперь школьники изучают не только правила безопасности в экстремальных и жизненных ситуациях, но и получают начальную военную подготовку.

Полученные знания в рамках программы переподготовки в «Авангарде» позволят педагогам эффективно обучать школьников основам ОБЗР и воспитывать в них дисциплину, силу духа и чувство ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.