Педагоги Можайского округа завершили стажировку в рамках ФП «Профессионалитет»

В рамках повышения квалификации по ФП «Профессионалитет» преподаватели и методисты отрасли «Средства массовой информации и коммуникационные технологии» Можайского техникума прошли стажировку в консалтинговой компании ООО «ИНТЕМ ЛАБ». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

INTHEME LAB специализируется на оказании услуг по оптимизации, автоматизации и трансформации бизнес-процессов, используя собственные разработки, а также решения SAP, Oracle и 1С.

Во время стажировки педагогам предстояло изучить современные методологии разработки (Waterfall и Agile), освоить фреймворки для ведения и управления проектами (Kanban и Scrum), пройти практику в моделировании процессов.

Итогом стажировки для преподавателей стала сдача демонстрационного экзамена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.