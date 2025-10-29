Педагоги Ликино-Дулевского лицея поделились опытом интегрированных занятий
Фото - © Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
В дошкольном отделении Ликино-Дулевского лицея состоялось городское методическое объединение, приуроченное ко Дню народного единства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Педагоги поделились с коллегами опытом проведения интегрированных занятий, в которых гармонично сочетаются музыка, исследовательская деятельность, развитие речи и патриотическое воспитание.
Гости из других дошкольных отделений округа смогли посетить открытые занятия и увидеть, как проходит образовательный процесс в дружной и творческой атмосфере.
Ранее в социальном центре «Орехово-Зуевский» прошло открытое занятие группы «Нейроритмы». На занятиях дети учатся ориентироваться в схеме тела, понимать и выполнять инструкции, различать цвета, формы, размеры, развивают речь и координацию. Используются музыкальные инструменты: палочки, барабаны, ложки, колокольчики — и все, что помогает прочувствовать ритм.
