Педагоги Ликино-Дулевского лицея поделились опытом интегрированных занятий

Педагоги поделились с коллегами опытом проведения интегрированных занятий, в которых гармонично сочетаются музыка, исследовательская деятельность, развитие речи и патриотическое воспитание.

Гости из других дошкольных отделений округа смогли посетить открытые занятия и увидеть, как проходит образовательный процесс в дружной и творческой атмосфере.

Ранее в социальном центре «Орехово-Зуевский» прошло открытое занятие группы «Нейроритмы». На занятиях дети учатся ориентироваться в схеме тела, понимать и выполнять инструкции, различать цвета, формы, размеры, развивают речь и координацию. Используются музыкальные инструменты: палочки, барабаны, ложки, колокольчики — и все, что помогает прочувствовать ритм.

