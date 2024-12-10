Педагоги колледжа «Подмосковье» заняли призовые места в региональном конкурсе

сегодня в 19:55

В Губернском колледже прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Организация воспитательной работы в профессиональном образовании, ключевые проблемы и направления». В дискуссионной сессии приняли участие зам. директора по УВР Ольга Кононец, преподаватель истории Ольга Острикова и педагог-психолог Любовь Смирнова из колледжа «Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

На конференции участники обсуждали формирование плана воспитательной деятельности профессиональной образовательной организации в год празднования 80-летия Победы. А далее были подведены итоги Регионального конкурса «Лучшая воспитательная практика».

По итогам конкурса 2 место в номинации: «Проектный подход в организации воспитательной деятельности» заняла педагог-психолог, руководитель волонтерского объединения с практикой «Проект «Колледж Неравнодушных» — Волонтеры Колледжа «Подмосковье» Любовь Смирнова; 3 место в номинации: «Перезагрузка студенческого самоуправления в профессиональном образовании: новые модели и эффективные решения» советник директора по воспитанию с практикой «Школа студенческого самоуправления: Перезагрузка» Дарья Донцева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.