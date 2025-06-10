Педагоги колледжа «Энергия» вышли в полуфинал конкурса «Наставники Подмосковья»

Делегация подмосковного колледжа «Энергия» приняла участие в первом очном полуфинале конкурса «Быть, а не казаться!», который проходит в рамках проекта «Наставники Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В числе участников от колледжа — директор «Энергии» Константин Подоляк, выступивший в номинации «Наставник-лидер», и преподаватели Балашихинского, Реутовского и Богородского подразделений: Дмитрий Карпухин («СВОй наставник»), Любовь Маленова («Опытный наставник»), Татьяна Гаврилова и Сергей Дудко («Наставник на службе»).

Представители колледжа вошли в число 500 участников из Центрального и Северо-Западного федеральных округов, прошедших в полуфинал конкурса.

Программа трёхдневного полуфинала в Иваново включала образовательные модули, конкурсные испытания по разработке наставнических мероприятий, индивидуальные собеседования с экспертами, экскурсии по городу. Педагоги также встретились с депутатом Госдумы, заместителем председателя комитета по молодежной политике Александром Толмачевым.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.