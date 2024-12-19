Педагоги Каширы узнали об инновационных ресурсах в образовательном процессе

18 декабря в рамках работы региональной стажировочной площадки по направлению «Использование цифровых образовательных ресурсов в практике урока» в школе № 9 городского округа Кашира состоялся семинар «Инновационно-учебное оборудование и новые технологии обучения (работа на SMART-панелях)», проводимый в целях совершенствования профессиональных компетенций педагогов в области использования цифровых образовательных ресурсов в образовательной практике, передает пресс-служба администрации муниципалитета.