Педагоги Каширы узнали об инновационных ресурсах в образовательном процессе
Фото - © Администрация Кашира г.о.
18 декабря в рамках работы региональной стажировочной площадки по направлению «Использование цифровых образовательных ресурсов в практике урока» в школе № 9 городского округа Кашира состоялся семинар «Инновационно-учебное оборудование и новые технологии обучения (работа на SMART-панелях)», проводимый в целях совершенствования профессиональных компетенций педагогов в области использования цифровых образовательных ресурсов в образовательной практике, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Программа мероприятия предполагала участие учителей начальных классов, учителей информатики, учителей английского языка общеобразовательных учреждений городского округа Кашира.
Педагоги региональной стажировочной площадки представили опыт работы по использованию инновационных ресурсов, оборудования и цифровых образовательных платформ, которые помогут педагогам сделать современный урок интересным, полезным и продуктивным.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.