Педагоги из Воскресенка приняли участие в совещании «Воспитание на опережение»

В рамках ежегодной педагогической конференции состоялось совещание на тему «Воспитание на опережение». На совещании присутствовали заместители директоров по воспитательной работе, советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, социальные педагоги, педагоги — психологи, представители местного отделения «Движение первых». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На совещании были подведены итоги 2023/2024 учебного года, поставлены задачи системы воспитания и дополнительного образования на 20024/2025 учебный год, освещены вопросы реализации проекта «Навигаторы детства» и деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, развития «Движения первых» в округе Воскресенск, о сроках и порядке проведения муниципальных конкурсов профессионального мастерства в 2024/2025 учебном году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.