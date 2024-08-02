сегодня в 16:45

Педагоги из Пушкинского вошли в топ-100 лучших учителей Подмосковья

Три учителя из Городского округа Пушкинский вошли в топ-100 лучших учителей Подмосковья. Соответствующее распоряжение утвердил Губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В список вошли:

Дремина Оксана Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ г. Ивантеевка «Гимназия № 6»;

Зубарева Наталья Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр № 5»;

Туманова Ольга Владимировна, учитель начальных классов МБОУ г. Пушкино «Образовательный комплекс № 9».

«Наши учителя показали высокие достижения в педагогической деятельности. Искренне благодарю за сложный и ответственный труд. Вы пример для подрастающего поколения, правильный ориентир. Желаю успехов, благодарных учеников и новых профессиональных побед», — поздравил педагогов в своем телеграм-канале глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.