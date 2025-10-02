Педагоги из Подмосковья обсудили успехи и перспективы программы «Орлят России»

30 сентября в государственном университете просвещения прошла конференция «Взлетая к новым высотам», посвященная итогам 4 лет работы программы «Орлята России». Мероприятие объединило 150 педагогов из Москвы и Подмосковья, включая директоров, заместителей директоров, советников по воспитанию, учителей начальных классов, преподавателей вузов и студентов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В конференции приняли участие 75 участников из Подмосковья, семь из которых выступили с докладами.

Мероприятие включало пленарное заседание и секционные сессии, где участники делились опытом, обсуждали успешные примеры внедрения программы и предлагали идеи для ее дальнейшего улучшения.

Основные темы конференции охватывали эффективность методов и технологий программы в отношении качественных изменений социальных навыков детей, роль внеучебных и учебных занятий в развитии самостоятельности, влияние программы на личностный рост и самовыражение детей, развитие коммуникативных навыков, а также формирование лидерских качеств и навыков самоуправления. Участники также обсудили влияние программы на патриотическое воспитание детей.

Все участники отметили важность подобных встреч для обмена опытом и дальнейшего развития программы «Орлята России».

Свыше 460 тыс. детей Московской области являются участниками движения «Орлята России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.