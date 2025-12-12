сегодня в 19:17

Педагоги из Одинцовского округа приняли участие в форуме школьных библиотекарей в Москве

Педагоги и библиотекари из Одинцовского округа приняли участие в I международном форуме школьных библиотекарей, который проходит в Москве 11 и 12 декабря, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

В Москве стартовал I Международный форум школьных библиотекарей. Программа мероприятия рассчитана на два дня и включает панельные дискуссии, открытые диалоги, мотивационные встречи, а также финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России».

В числе участников — представители Одинцовского городского округа. В финал конкурса вышла педагог-библиотекарь Образовательного центра «Багратион» Дарья Хозяшева. Она успешно представила и защитила авторскую работу «Московские храмы: путешествие в миниатюре».

В работе экспертного совета финальной части конкурса участвовала методист муниципального учреждения дополнительного профессионального образования Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Маргарита Яхлакова. Сотрудники школьных библиотек из Образовательного центра «Флагман», Зареченской школы и Одинцовской СОШ №5 посетили ключевые площадки форума, включая пленарные сессии, мастер-классы и дискуссионные панели.

