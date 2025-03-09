Педагоги из Мытищ стали участниками ММСО.EXPO-2025

Это крупнейшее событие в сфере образования в России. Главной темой деловой части стало «Образование для экономики будущего». Проект собирает на своих площадках всех участников сферы образования: от руководителей до преподавателей всех ступеней образования и представителей бизнес-сообщества, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Посетителями салона в онлайн и оффлайн формате также стали управленческие команды, педагоги и воспитатели образовательных учреждений городского округа Мытищи. Они узнали, что нового ждет сферу образования в ближайшие годы, как технологии изменят подход к обучению, какие компетенции потребуются экономике будущего. В ходе обсуждений рассмотрели вопросы финансовой культуры обучающихся, подготовки кадров с учётом семейной политики, важности профильного школьного образования, создания системы доверительных отношений между педагогами и детьми в детском саду, использование искусственного интеллекта в образовании и многое другое.

Кроме того, педагоги посетили выставку инновационных решений, где познакомились с разработками в области образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений. На выставке были представлены развивающие игры, учебники, робототехника и программное обеспечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.