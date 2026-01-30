Педагоги из Каширы приняли участие в физтех-форуме–2026 в Москве

Делегация педагогов из городского округа Кашира 29 января посетила физтех-форум–2026, который прошел на базе Московского педагогического государственного университета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав делегации вошли представители школ и дошкольных отделений Каширы. Форум проходил на нескольких тематических площадках, где обсуждались вопросы развития современного образования.

На секции «ФизМатТехобразование: от дошкольника до педагога 2.0» участники рассмотрели мотивацию школьников к изучению физики и математики, внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов для старших классов и обновление учебников по физике.

Площадка «STEM-образование: от дошкольника до педагога» была посвящена изменениям STEM-образования на всех уровнях, обеспечению преемственности образовательных программ и практикам внедрения STEM-подхода в дошкольных учреждениях.

Ключевым событием стала пленарная дискуссия «Педагогика и достижения науки XXI века: синтез подходов и вызов современности», в которой приняли участие ведущие эксперты и практики образования.

Организаторами форума выступили Ассоциация школьного кластера и Московский педагогический государственный университет. Участие в мероприятии позволило педагогам обменяться опытом и обсудить перспективы развития образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.