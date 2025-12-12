Педагоги из Егорьевска победили в муниципальном конкурсе «Педагог года»

В Егорьевске 11 декабря подвели итоги муниципального конкурса «Педагог года», в котором приняли участие 12 педагогов и воспитателей. Победителями стали Анна Воронцова из детского сада «Рябинка» и Диана Кононова из школы №5, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Егорьевском историко-художественном музее состоялась церемония награждения победителей муниципального конкурса «Педагог года». В этом году в конкурсе участвовали 12 педагогов и воспитателей, которые в течение двух месяцев проводили открытые занятия, мастер-классы и делились опытом с коллегами.

Глава округа Дмитрий Викулов и председатель Совета депутатов Михаил Лавров поздравили участников с завершением конкурса и отметили важность работы педагогов для развития муниципалитета и региона.

По итогам конкурса жюри, в состав которого вошли представители комитета по образованию и руководители образовательных учреждений, определило победителей. В номинации «Воспитатель года» лучшей стала Анна Воронцова из детского сада «Рябинка», а в номинации «Учитель года» победу одержала Диана Кононова, преподаватель истории и обществознания школы №5. Победителям вручили традиционные фигурки и почетные грамоты главы округа и Совета депутатов.

Победители конкурса представят Егорьевск на региональном этапе профессионального мастерства.

