Педагоги из Долгопрудного входят в золотой кадровый резерв образования Подмосковья

9 апреля был дан старт проекту «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Он направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев в сфере образования Московской области, передает пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.

От Долгопрудного было подано три заявки, и все три прошли отбор. Участниками стали — директор школы № 17 Елена Козлова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 11 Надежда Алиева и учитель физики школы № 10 Оксана Матросова.

«Каждый из нас отправлял видео-визитку, презентацию. Конкурс был — несколько человек на место. Мы прошли! И теперь несколько месяцев у нас будут очные и заочные занятия, тренинги, стажировки в лучших школах региона», — рассказала Елена Козлова.

Финальным этапом конкурса станет защита индивидуальных работ и оценка уровня управленческих компетенций участников. Проект завершится до 25 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.