Педагоги из Балашихи посетили региональный форум

Делегация Балашихи приняла участие в стратегической конференции «Инновации в образовании: ИИ в работе педагога». Встреча прошла 20 августа в Москве при поддержке Сбербанка и Министерства образования Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основной темой форума стало внедрение искусственного интеллекта в учебный процесс и повышение эффективности работы учителей с помощью цифровых сервисов, таких как «Ассистент преподавателя» от «СберОбразования». На встрече было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством образования Московской области и Сбером.

Эксперты обсудили вызовы и возможности, которые ИИ открывает для современной школы. Гости посетили практические мастер-классы по работе с новыми цифровыми инструментами.

Педагоги из Балашихи не только познакомились с передовыми технологиям, но и переняли лучшие практики, которые в скором времени будут внедрены в образовательных учреждениях городского округа для повышения качества обучения детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.