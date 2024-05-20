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Педагоги и студенты Подмосковья отработали действия при вооруженном нападении

Структурные подразделения подмосковного колледжа «Энергия» приняли участие во Всероссийских учениях «Действия сотрудников, преподавателей и студентов колледжа при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В рамках учений студенты и преподаватели отработали действия при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства на практике, проверили системы оповещения об угрозе теракта. После плановой эвакуации администрация колледжа напомнила студентам и преподавателям правила поведения при угрозе вооруженного нападения.

Директор колледжа Нерсес Нерсесян и педагог-организатор ОБЖ Иван Андропов дали оценку состояния антитеррористической защищенности колледжа, определили место сбора эвакуированных, назначили ответственных за оказание первой медицинской помощи, фотофиксации действий при отработке вводных данных.

Педагогам предоставили алгоритмы действий преподавателей и обучающихся в случае террористического акта на территории колледжа.

Прошедшие учения не только позволили администрации учебного учреждения проверить готовность коллектива колледжа к экстремальным ситуациям, но и помогли сформировать четкое представление о правильных действиях при террористической угрозе. Кроме того, в ходе учений колледж смог проверить полноту разработанной необходимой документации в области безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.