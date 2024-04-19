Педагоги и студенты из Подмосковья обсудили перспективы развития с депутатом ГД

Гости осмотрели учебно-производственную базу колледжа, в том числе электромонтажную мастерскую и лабораторию прототипирования, которая используется для производства компонентов медицинской техники. Педагоги и студенты рассказали о тонкостях профессионального обучения и продемонстрировали приобретенные навыки.

Затем состоялась встреча депутата и руководителя университета со студентами колледжа. В открытом диалоге обсуждались современная общественная ситуация, перспективы экономического развития и профессиональной карьеры молодых специалистов.

Геннадий Панин вручил активистам университета удостоверения о прохождении обучения по наблюдению за электронным голосованием и поблагодарил их за участие в выборах. Депутат ответил на вопросы студентов и пообещал поддерживать деятельность образовательных организаций своего родного города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.