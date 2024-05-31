Педагоги экологического центра «Островок» возрождают «Зарницу» в Ступине
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Первая в этом сезоне игра «Зарница» в Ступине состоялась на лесной базе центра «Лесное озеро». В состязании приняли участие более 50 школьников.
Дети поделились на 4 команды: белые, красные, зеленые и желтые. Задача игры — захватить базу противника, защитить свою и остаться при погонах. У каждого игрока своя роль. Есть генералы, солдаты, медики, минеры и шпионы.
Современное нововведение — специальные группы игроков в лазертаг. Техническая новинка добавила игре зрелищности и динамики.
«Зарница» входит в программу летнего досуга школьников детского центра «Островок».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.