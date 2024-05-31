Педагоги экологического центра «Островок» возрождают «Зарницу» в Ступине

сегодня в 12:37

Первая в этом сезоне игра «Зарница» в Ступине состоялась на лесной базе центра «Лесное озеро». В состязании приняли участие более 50 школьников.

Дети поделились на 4 команды: белые, красные, зеленые и желтые. Задача игры — захватить базу противника, защитить свою и остаться при погонах. У каждого игрока своя роль. Есть генералы, солдаты, медики, минеры и шпионы.

Современное нововведение — специальные группы игроков в лазертаг. Техническая новинка добавила игре зрелищности и динамики.

«Зарница» входит в программу летнего досуга школьников детского центра «Островок».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.