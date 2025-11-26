Педагоги Егорьевского техникума приняли участие в 97-й сессии управленческих команд в «Артеке»

23 ноября в «Артеке» завершилась масштабная 97-я сессия для управленческих команд российских образовательных учреждений. Это уникальное событие, которое на несколько дней превратило международный детский центр в пространство для стратегических дискуссий о будущем отечественного образования. Заместитель директора Егорьевского техникума Юлия Шлыкова и советник по воспитанию Екатерина Мулина также посетили событие, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Егорьевск.

«От качества управления — к качеству образовательных результатов» — так определили главный вектор развития системы. Участники погрузились в рабочую атмосферу, где теория встречалась с практикой, а лучшие педагогические методики — с реальными вызовами современности.

Представители образования рассмотрели инструменты и подходы, которые помогают повысить эффективность методик воспитания, а также изменение роли директора на лидера, способного вдохновить коллектив. Основное — интеграция воспитания в повседневную жизнь образовательных учреждений. Участники сессии не только слушали доклады, но и стали свидетелями воплощения передовых идей в жизнь. Они увидели, как работает уникальная артековская образовательная модель, где нет разделения на уроки и внеурочную деятельность, а каждый день — это проект, исследование и открытие. Педагоги техникума подчеркнули, что планируют включить лучшие артековские практики в образовательный процесс. Одна из идей — зарядка для студентов.

«В проекте изменить систему подведения итогов воспитательной работы по полугодиям, а также внедрить матрицу проведения мероприятий, которую мы защищали, с применением легенды, ключевых дел. Идей много, будем обсуждать их с коллегами», — рассказала Юлия Шлыкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.