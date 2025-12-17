Педагоги Дубны получили награды конкурса «Лидер в образовании»

В Дубне 27 педагогов наградили памятными яблоками из оникса за победу в конкурсе «Лидер в образовании», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне состоялось торжественное вручение наград лауреатам конкурса «Лидер в образовании». Памятные яблоки из оникса получили 27 педагогов за креативные решения, энтузиазм, педагогические находки и успешно реализованные проекты.

Жюри отметило проекты по краеведению, web-дизайну, военно-спортивной подготовке, экологическим наблюдениям и особенно по патриотическому воспитанию. Коллектив детского сада «Сказка» был удостоен награды за создание музейного пространства — комнаты Боевой и Воинской славы.

Старший воспитатель школы №7 СП «Сказка» Наталья Семенова рассказала, что экскурсии в музее проводят воспитатели, а экспозицию пополняют архивные материалы, которые приносят воспитанники и рассказывают о своих родственниках.

Конкурс «Лидер в образовании» проводится в Дубне уже почти двадцать лет. Его лауреатами становятся педагоги, проявившие лидерские качества, высокий профессионализм и преданность профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.