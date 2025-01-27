Педагоги Дмитровского приняли участие в форуме «Знание. Государство»

Российское общество «Знание» организовало масштабный форум «Знание. Государство». На мероприятие были приглашены советники директоров школ по воспитанию, в число которых вошли и педагоги Дмитровского муниципального округа, сообщает пресс-служба округа.

На форуме собрались выдающиеся личности из мира политики, экономики, науки и культуры, а также Герои России, чтобы обсудить самые актуальные вопросы современности.

Среди участников — Герой Российской Федерации Балдан Цыдыпов, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, философ и руководитель Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ Александр Дугин, президент Российской ассоциации по связям с общественностью и руководитель Центра исследований политических элит ИМЭМО МГИМО Евгений Минченко, главный управляющий директор и главный стратег ВЭБ.РФ Михаил Хомич и многие другие известные эксперты.

На форуме были приглашены: помощник Президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества и заместитель председателя Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Владимир Мединский, директор Департамента информации и печати и официальный представитель МИД России Мария Захарова, сенатор Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Александр Карелин, писатель, историк, сценарист и ведущий на телевидении и радио Сергей Минаев, а также теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

Этот форум стал важным мероприятием, на котором обсуждались ключевые вопросы образования, повышения качества знаний и роли науки в развитии государства. Участники форума включали ученых, педагогов, государственных деятелей и общественных активистов, которые делились последними трендами и инновациями в области образования, а также опытом успешных практик.

«Участие наших педагогов в этом масштабном форуме — очень почетная миссия. В единстве государственных и общественных деятелей, Героев России и ведущих экспертов заключается сила и мудрость нашей нации, способная двигать вперед политику, экономику, науку, культуру и, конечно, образование», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.