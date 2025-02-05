Педагоги Богородского округа приняли участие в очном этапе конкурса «Открытие-2025»

Стоит признать: современное образование развивается в условиях глобализации и стремительного технологического прогресса. Это требует от педагогов не только традиционных знаний, но и новых навыков, инновационных подходов для успешного обучения и воспитания молодого поколения в условиях динамично меняющегося мира, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Педагоги всегда были ключевыми фигурами в формировании личности ученика, его мировоззрения и навыков, которые будут востребованы в будущем. Поэтому так важно помочь самим педагогам выявить и поддержать передовые инициативы.

На базе Центра образования № 8 прошел очный этап муниципального конкурса молодых педагогов и их наставников «Открытие-2025».

Конкурс дает возможность молодым педагогам проявить практические умения и навыки, смекалку, эрудицию и творческую активность. А еще это хорошая профессиональная школа, своего рода отправная точка для дальнейшего профессионального роста и рождения новых идей.

Победителем конкурса стала Екатерина Карпова, музыкальный руководитель Центра образования № 33. Екатерина Дмитриевна будет представлять Богородский округ на региональном конкурсе молодых педагогов дошкольного образования Подмосковья и их наставников «Открытие».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.