Педагоги «Артека» поучаствовали в патриотической смене в подмосковном центре

С 22 по 24 июня педагогический состав международного детского центра «Артек» принял участие в программе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Педагоги отметили, что за три дня получили множество впечатлений и ценных знаний. В программу вошли экскурсии, включая посещение Главного храма Вооруженных Сил РФ и Музейно-храмового комплекса «Дорога памяти», что позволило глубже погрузиться в историю Великой Отечественной войны. Участники также побывали в «Партизанской деревне», где познакомились с бытом народных мстителей.

Учебные занятия охватывали различные направления: огневую подготовку с отработкой базовых навыков стрельбы, военно-медицинскую подготовку с акцентом на спасение в полевых условиях, воздушно-десантную подготовку на тренажере «Парашютист» и тактическую подготовку.

Организаторы подчеркнули, что каждый день был насыщен событиями, что позволило участникам максимально эффективно использовать время и получить практическую пользу. Смена способствовала не только повышению профессионального мастерства педагогов, но и укреплению патриотического духа, который они смогут передать своим воспитанникам в «Артеке».

Мероприятие прошло в рамках празднования 100-летия «Артека», подчеркивая преемственность традиций воспитания и патриотизма, заложенных легендарным детским центром.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.