Педагогам Шатуры рассказали про методы обучения на ежегодном форуме в Королеве

Педагоги Шатурского энергетического техникума приняли участие в VI форуме «Молодые педагоги: новые лидеры профессионального образования», который прошел в центре развития профессионального образования корпоративного университета развития образования» в Королеве. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Преподаватели Светлана Абузярова и Ольга Иконникова приняли участие в ряде мероприятий, включая деловую игру «Личностный потенциал в развитии профессиональной карьеры», тренинг «Активные методы обучения: лайфхаки для молодого педагога» и мастер-класс по созданию мобильного робота с использованием LEGO Mindstorms EV3. Эти события были направлены на развитие навыков и компетенций молодых специалистов в сфере образования.

Форум стал платформой для обсуждения современных методик и технологий обучения, а также практических приемов, которые могут быть применены в профессиональном обучении студентов. Участники форума имели возможность задать вопросы и обсудить опыт с доктором педагогических наук и мастерами производственного обучения, что способствовало обмену знаниями и опытом.

Мастер-классы и интерактивные сессии, проведенные на форуме, подчеркнули важность инновационных подходов в преподавании и возможность вдохновлять студентов на выбор и любовь к своей будущей профессии. Особое внимание было уделено активным методам обучения, которые могут помочь молодым педагогам стать настоящими лидерами в сфере профессионального образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.