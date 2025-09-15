Педагогам из Видного рассказали, как защититься от кибермошенников

Помощник прокурора Юлия Белевцова рассказала педагогам из Видного, как защититься от кибермошенников и не попасться на уловки в интернете, передает пресс-служба прокуратуры.

Беседа была живой и полезной — Юлия объяснила, как распознать фишинг, зачем мошенники маскируются под «полицию» или «службы безопасности банков» и почему нельзя никому, даже самому вежливому голосу по телефону, называть свои коды из СМС или данные карты.

Главное правило — положить трубку и ни с кем не вступать в диалог.

Оказалось, что тема — не теоретическая. Один из учителей признался, что сам стал жертвой мошенников: ему в Telegram написал якобы полицейский и попросил предоставить зарплатные документы. Итог — неприятный, но опыт теперь пошел на пользу другим. Юлия подробно объяснила, как действовать в таких ситуациях, чтобы не стать следующей жертвой.

Прокуратура напоминает: настоящие правоохранители никогда не собирают личные данные по телефону или в мессенджерах. А если вдруг что-то подозрительное случилось — лучше сразу обращаться в полицию лично или к участковому.

Такие встречи — не формальность, а реальный способ сделать цифровую жизнь безопаснее. Особенно для тех, кто работает с детьми и должен быть примером бдительности.