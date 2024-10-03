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Педагога из Электростали признали лучшим учителем обществознания в Подмосковье

Учителя из Электростали на торжественной церемонии в честь Дня учителя назвали лучшим педагогом обществознания в Подмосковье, сообщает пресс-служба администрации округа.

Торжественную церемонию провели в Доме правительства Московской области. Губернатор вручил награды преподавателям, получившим звания «Учитель года Подмосковья — 2024», «Воспитатель года Подмосковья — 2024» и губернаторскую премию «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов».

В этом событии приняла участие делегация педагогов из городского округа Электросталь, возглавляемая начальником Управления образования администрации округа Еленой Ивановной Митькиной.

В ходе мероприятия были отмечены выдающиеся специалисты в области образования. Среди них выделяется учитель истории и обществознания в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» Светлана Валентиновна Демина, которая была признана лучшим учителем обществознания в Московской области в 2024 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и наградил лучших сотрудников сферы образования.

«Сегодня мы чествуем наших педагогов, воспитателей, учителей начальных классов и директоров образовательных учреждений. Во многом успехи, которые мы видим в системе образования, обеспечены благодаря вашему профессионализму», — отметил губернатор Подмосковья.

Воробьев поблагодарил команды преподавателей. Он отметил, что за последние 10 лет количество учеников школ в регионе увеличилось.