Педагога из Электростали поздравили с победой в конкурсе «Педагогический дебют-2024»

Министр образования региона Ингрид Пильдес провела встречу с победителями конкурса, который состоялся в Подмосковье в десятый раз. В этом году в областном этапе приняло участие 52 учителя из Подмосковья, из которых девять стали победителями, сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа Электросталь.

Одной из них стала Мария Ткаченко, преподаватель русского языка и литературы школы № 16 в Электростали, завоевавшая первое место в номинации «Начало начал».

Участники продемонстрировали свои профессиональные навыки, креативность и преданность педагогическому делу. В конкурсе принимали участие молодые специалисты с опытом работы до трех лет.

Каждому из победителей были вручены именные плакетки. После церемонии награждения молодые учителя обсудили с Ингрид Пильдес вопросы педагогической практики, перспективы развития образовательной системы и свои профессиональные планы.

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