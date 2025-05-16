Педагог шатурской школы вошла в число победителей профессионального конкурса «Сердце отдаю детям»

В Доме Правительства Московской области состоялась торжественная церемония подведения итогов регионального (финального) этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Мероприятие собрало лучших педагогов дополнительного образования региона — финалистов, чьи профессиональные достижения и самоотдача стали примером для коллег по всей стране.

Наш округ в этом конкурсе представляла учительница начальных классов шатурской четвертой школы Екатерина Игоревна Господинова.

По итогам конкурсных испытаний были определены победители и призеры в девяти профессиональных номинациях. Екатерина Игоревна стала призером в номинации естественнонаучной направленности. За этой наградой — тысячи часов творчества, заботы и вдохновения.

«Екатерина Игоревна — истинный профессионал, чей талант, преданность делу и безграничная любовь к детям вдохновляют всех вокруг! Она представила наш город в номинации „Педагог дополнительного образования естественнонаучной направленности“ и доказала, что ее труд и искренняя забота о детях ведут к высоким результатам. Мы гордимся Вами, Екатерина Игоревна!» — прокомментировала директор школы № 4 Елена Ивановна Козлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.