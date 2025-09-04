Педагог Реутова стал лучшим учителем математики

Учитель математики МАОУ «Лицей» городского округа Реутов Иван Сергеевич Сычев стал победителем регионального конкурса «Лучший учитель-предметник Московской области» в 2025 году. По итогам профессионального отбора он признан лучшим преподавателем математики среди педагогов Подмосковья. Это высокая оценка его многолетнего труда и весомый вклад в развитие системы образования города Реутова и региона в целом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Иван Сычев — опытный педагог с более чем 20-летним стажем работы в образовательной сфере. Выпускник Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина по специальности «математика и информатика», он с 2016 года преподает в реутовском Лицее.

Под его руководством десятки учеников становятся победителями и призерами олимпиад и успешно сдают ЕГЭ: только за последние пять лет более 20 выпускников получили на экзаменах по математике и информатике свыше 90 баллов, четверо из них — 100 баллов.

Результаты учеников подкрепляются его активным участием в профессиональных проектах: Иван Сергеевич — ведущий преподаватель Федеральной интонационной площадки по математике, в которую включен реутовский Лицей. Он на постоянной основе делится собственными методиками и участвует в конференциях, форумах и научно-практических мероприятиях.

Кроме победы в конкурсе, в 2025 году педагог прошел строгий конкурсный отбор и вошел в состав делегации Московской области на V юбилейный Форум классных руководителей, который состоится в октябре в Москве по поручению Президента России. Отбор проводился среди более 50 тысяч заявок по всей стране, и включал тестирование и защиту авторских практик. Иван Сергеевич стал одним из 41 педагога из Подмосковья, которые представят регион на престижной федеральной площадке.

Служение профессии Ивана Сергеевича неоднократно отмечалось благодарностями и почетными грамотами на разных уровнях — от муниципального до регионального и федерального. Среди них — награды Министерства образования Московской области, Московской областной Думы, Главы и Управления образования города Реутова.

Педагогические принципы Ивана Сычева неизменно приводят к высоким результатам его учеников, многие из которых ежегодно становятся студентами ведущих вузов страны. Его победа в конкурсе «Лучший учитель-предметник Московской области» — не только личное достижение, но и признание высокого уровня математического образования в школе и важный вклад в развитие системы образования Реутова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.