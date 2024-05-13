Педагог-психолог Довгалюк дал советы для успешной сдачи ЕГЭ

Чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ, школьнику важно готовиться заранее, следить за своим здоровьем, высыпаться, правильно питаться и заниматься физической активностью, сообщил РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Дмитрий Довгалюк.

«Если ты хочешь успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ, важно готовиться заранее, следить за своим здоровьем, высыпаться, правильно питаться и заниматься физической активностью. Тогда в ответственный момент ты будешь полон энергии и сможешь сделать все, что в твоих силах, а может, даже больше» — считает Довгалюк.

Он посоветовал заниматься спортом или физической культурой регулярно. Такая активность помогает улучшить кровообращение и мозговую деятельность.

«Питайтесь здоровой пищей, ешьте фрукты, овощи, продукты с высоким содержанием белка. Чтобы организм правильно функционировал, ежедневно он должен получать достаточное количество питательных веществ», — рассказал психолог.

Довгалюк порекомендовал также практиковать методы релаксации, например, дыхательные упражнения.

«Они помогут снизить уровень стресса и сохранить спокойствие. Вы также можете снять напряжение, перебирая в руках приятный для вас предмет: игрушку-антистресс, браслет с бусинами или любимый брелок», — отметил специалист.

Основной период сдачи ЕГЭ в этом году стартует 23 мая. Большинство выпускников сдаст экзамены в основные дни — с 23 мая по 11 июня. В резервные дни — с 13 по 21 июня — можно будет пересдать экзамен по уважительной причине или сдать его в том случае, если даты проведения испытаний по двум предметам совпали.

По новым правилам выпускники смогут пересдать один предмет до конца приемной кампании, а первый результат экзамена аннулируют. Дни для такой пересдачи — 4 и 5 июля.