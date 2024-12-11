Педагог призвала сократить количество домашних заданий в школах

Педагог Ермакова: в школах нужно уделить особое внимание работе на уроках

В условиях стремительных изменений в мире, где информация легкодоступна, важно переосмыслить подходы к обучению. Екатерина Ермакова, педагог с 25-летним опытом, поделилась своим мнением о новых вызовах в образовательном процессе. По ее мнению, помимо содержания учебных программ, большое внимание необходимо уделить организационным методам обучения, сообщает RuNews24.ru .

Особенно актуальной является проблема объема домашних заданий. Многие школьники испытывают трудности с управлением своим временем, что негативно отражается на учебных результатах и общем благополучии. Ермакова отметила, что учащиеся нередко прибегают к готовым домашним заданиям и чатам GPT, что усложняет работу учителей при проверке задач.

Для улучшения ситуации эксперт предложила несколько решений: оптимизировать объем домашних заданий, внедрить проектное обучение, а также создать гибкий график выполнения домашних работ. Это позволит учащимся сосредоточиться на ключевых аспектах знаний и развивать практические навыки.

«Поэтому я поддержу эту инициативу. Необходимо сместить фокус в сторону работы на уроках, проектной деятельности и практического погружения в предмет», — заявила эксперт.

Образование должно быть доступным и эффективным, становясь настоящей инвестицией в будущее страны.