Педагог Подмосковья стала лауреатом Всероссийского конкурса

В столице Бурятии завершился первый тур заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». В ходе конкурсных испытаний были определены 15 лауреатов среди учителей и 15 лауреатов среди воспитателей, продемонстрировавших высокие результаты и профессионализм в своей деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Среди лауреатов — Наталья Белова, педагог школы № 19 городского округа Мытищи.

Конкурс направлен на поддержку языкового и культурного многообразия России, а также на популяризацию педагогического сообщества. В этом году в конкурсе приняли участие учителя и воспитатели из 87 регионов страны, представляющие 37 родных языков. Участники продемонстрировали свои уроки, методические разработки и образовательные мероприятия, которые стали образцом профессионального мастерства, творчества и любви к родному слову.

Всероссийский профессиональный конкурс был учрежден министерством просвещения Российской Федерации в 2022 году. Оператором состязания выступает Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.