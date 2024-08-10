Педагог, почетный гражданин Подмосковья Александр Лысиков отмечает день рождения

Лысиков родился 10 августа 1954 г. в городе Козельске Калужской области. В 1981 году окончил Московский государственный заочный педагогический институт по специальности «Педагогика и психология начального обучения». В 2000 году получил второе образование по специальности «Менеджмент в образовании». Академик Международной педагогической академии.

Более 40 лет Лысиков проработал в Московской области. Под его руководством в городе Серпухове создан новый тип интегрированного учебного заведения, в которое вошли детский сад, общеобразовательная школа и колледж.

Свыше 30 лет он возглавляет государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Губернский колледж» — передовое учебное заведение региона.

Трудовую деятельность Лысиков начал в 1971 году старшим пионервожатым Пущинской средней экспериментальной школы, в которой проработал 6 лет. С 1972 по 1974 гг. — проходил срочную службу в рядах Советской армии. С 1977 по 1985 гг. — секретарь и 1-й секретарь Серпуховского городского комитета Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). С 1985 по 2000 гг. — директор Московского областного педагогического колледжа. С 2000 г. по н. в. — директор Губернского колледжа.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Заслуженный учитель РФ и народный учитель РФ. Почетный гражданин города Серпухов. Постановлением губернатора Подмосковья от 05.08.2005 №107-ПГ ему присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».