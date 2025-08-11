Педагог Орехово-Зуева стала одной из победителей всероссийского научного проекта

Учитель биологии МОУ СОШ № 12 с УИОП города Орехово-Зуево Марина Морозова приняла участие в проекте «Гражданская наука и генетические технологии для сельского хозяйства» фонда «Образование» и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект объединил более 600 педагогов со всей страны. Наставникам предстояло собрать команду школьников и провести исследования в своих регионах. Марина Анатольевна успешно прошла конкурсный отбор и вошла в число победителей.

К началу нового учебного года орехово-зуевская школа получит бесплатные научные наборы для проведения экспериментов. Ученики смогут приступить к собственным исследованиям, направленным на решение важных экологических задач. В их числе — разработка биотехнологий для улучшения кормовых добавок сельскохозяйственным животным и поиск микроорганизмов, способных участвовать в процессах биоремедиации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.